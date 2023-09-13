Участник СВО Дмитрий Суворов — о прошедших выборах: На Дону по-прежнему верны традиции самим решать судьбу

Атаман Шахтинского городского казачьего общества Дмитрий Суворов. Фото: Личный архив героя публикации

Участник СВО, атаман Шахтинского городского казачьего общества Дмитрий Суворов, выполняющий боевые задачи на территории ДНР, поблагодарил жителей Ростовской области за неравнодушие, проявленное в их участии в выборах депутатов донского Законодательного собрания седьмого созыва.

Напомним, по итогам трех дней голосования 8-10 сентября «Единая Россия» получила более 68% голосов избирателей и победила в 37 одномандатных округах. В результате, у единороссов будет не менее 54 мандатов.

Дмитрий Суворов входил в число лидеров общеобластного списка кандидатов «ЕР» вместе с губернатором Василием Голубевым и главврачом Новочеркасской БСМП Борисом Гуркиным.

- Узнал о результатах выборов. Земляки, от души благодарен вам за то, что не остались в стороне, что понимаете важность всенародного избрания тех, кто будет работать над будущими законами. Жители тихого Дона издавна привыкли сами решать свою судьбу – радостно, что мы все остались верны этой традиции и по сей день, - отметил Дмитрий Суворов.

Он также отметил, что высокая поддержка «Единой России» говорит о том, что дончане поддерживают команду Президента и курс на защиту Отечества.

Добавим, Дмитрий Суворов служит в казачьем штурмовом отряде «Шторм», носящем имя легендарного военачальника Якова Бакланова. Отряд поддерживают депутаты и волонтеры «Единой России». Так, бойцам доставляли продукты и питьевую воду, а также детские письма со словами поддержки, оказывалась помощь и с транспортом.