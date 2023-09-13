В центре Ростова-на-Дону до 14 сентября ожидаются перебои с горячей водой

Перебои с горячей водой ожидаются из-за плановых работ на водоводе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова-на-Дону до 14 сентября будут происходить перебои с горячей водой. Об этом предупреждают городские власти.

- В связи с плановыми работами на Северном водоводе временно снизятся параметры теплоносителя. Восстановление нормативных значений должны выполнить до 9 часов 14 сентября 2023 года, - говорится на сайте мэрии.

Напомним, ранее пресс-служба «Ростовводоканала» сообщила об ограничениях в подаче воды до 13 сентября в 23 СНТ, в хуторе Ленинаван, поселке Водопадном, а также в границах: переулок Доломановский - 17-я улица - переулок Скрыпника - Текучева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону поймали одного из кабанов, устроивших переполох на Сельмаше

Сотрудники МЧС, МВД и волонтеры отловили кабана, напугавшего жителей Ростова (подробности)