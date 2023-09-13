В Ростове-на-Дону поймали одного из кабанов, устроивших переполох на Сельмаше

Сейчас в городе ищут двух оставшихся парнокопытных «беспредельщиков» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону поймали одного из трех кабанов, устроивших переполох на Сельмаше 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

- Вчера вечером сотрудники МЧС, полиции и волонтеры отловили одного кабана. Во время осмотра следов заболеваний у него не обнаружили. Животное теперь выпустят в естественную среду обитания, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в городе ищут двух оставшихся парнокопытных «беспредельщиков». Предварительно, кабаны сбежали из частного подворья.

- Если вы встретите животных, не подходите к ним, нужно немедленно звонить по номеру «112», - рекомендуют городские власти.

Напомним, кабанов ростовчане видели вчера, 12 сентября, в Первомайском и Кировском районах. Животные гоняли собак, напугали детей на площадке и повредили забор в парке Островского. Один из «дебоширов» попал под машину и скрылся.

Ранее зоолог объяснил журналисту «КП - Ростов-на-Дону», откуда в донской столице могли появиться дикие кабаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничение на пребывание граждан в лесах продлили в Ростовской области

Отдыхать в лесах и рощах Ростовской области запретили из-за пожароопасности (подробности)