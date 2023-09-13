В Ростове наградили спасателей МЧС, которые несли службу в новых регионах России

Спасатели выполняли задачи в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Фото: сайт управления МЧС России по РО

В Ростовской области наградили спасателей, которые с начала СВО выполняли задачи в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- 219 пожарных получили медали «За Содружество во имя спасения». Награды специалистам вручили по поручению министра МЧС России Александра Куренкова, - говорится на сайте чрезвычайного ведомства.

Напомним, с апреля 2022 года донские пожарные на автоцистернах ежедневно подвозили техническую воду в населенные пункты ДНР, лишенные водоснабжения.

Также представители МЧС проверяли сельхозугодья, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ликвидировали минные поля.

Кроме того, огнеборцы выполняли работы по восстановлению повседневной жизни в населенных пунктах Херсонской области, пострадавших при разрушении Каховской ГЭС. Спасатели откачивали воду с затопленных территорий, разбирали завалы, распиливали аварийные деревья, вывозили мусор и дезинфицировали помещения.

- Личный состав с задачами справился. Сейчас пять сотрудников продолжают работу по оказанию помощи населению в Херсонской области, - добавили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

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