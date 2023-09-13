В селе Заветном обновили дороги только после проверки полиции и прокуратуры

Дороги на двух улицах села Заветное привели в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, на территории села Заветное, два участка дорог отремонтировали только после проверки надзорных ведомств, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ямы и выбоины были обнаружены в переулке Мирном и на улице Горького.

- Состояние проезжих частей могло привести к ДТП, а также угрожало жизни и здоровью водителей и пешеходов. При этом чиновниками меры к устранению нарушений не принимались, - отметили в прокуратуре.

Ситуацию быстро исправили после представления, которое получил глава районной администрации. Дороги на двух улицах села привели в порядок.

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