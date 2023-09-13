Жителей и гостей донской столицы приглашают на экскурсию «Ростов купеческий»

Экскурсии по городу начнутся в разное время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 сентября, в субботу, в Ростове пройдет экскурсия «Ростов купеческий». Управление культуры Ростова и Музей истории города подготовили ее в честь Дня города. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- Место сбора и отправления экскурсионных групп – пересечение проспекта Будённовский и улицы Большой Садовой (ориентир – Центральный универмаг). Точка сбора будет оборудована информационными стендами экскурсионного маршрута, – прокомментировали в администрации.

Экскурсии начнутся в разное время. Ее участники узнают об историческом центре города. Они могут присоединиться к группам в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30. По времени знакомство с историей Ростова займет 90 минут.

Необходима предварительная запись. Ее можно осуществить по телефону 89895292008.

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