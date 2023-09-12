Особняки перевозили на баржах и делали на спор: как формировался облик Ростова, рассказал экскурсовод

Уникальное строение театра им. М. Горького было восстановлено после войны только в 1963 году. Фото: Екатерина ЖУКОВА

274 года назад зародился теплый и гостеприимный Ростову-на-Дону. В основе его появления лежала торговля.

Еще в 1749 году дочь Петра I императрица Елизавета основала на реке Темерник таможню, чтобы собирать пошлину с товаров, привозимых из Турции и других зарубежных стран. И это сразу же задало вектор развития территории. Сюда стали стекаться люди предприимчивые, смелые и даже рисковые.

А в 1763 году по приказу той же императрицы рядом с таможней была построена крепость. Назвали ее по моде тех лет в честь святого. Выбор пал на Дмитрия Ростовского – единственного святого, причисленного к лику святых в XVIII веке. О той крепости и сегодня осталась память. Центр крепости находился там, где сегодня стоит памятник императрице Елизавете Петровне, напротив музтеатра.

Впрочем, значительная часть памятников и строений Ростова имеют свою интересную историю. О некоторых из них рассказала экскурсовод Светлана Никуленко.

Центр крепости Дмитрия Ростовского приходился ровно на то место, где сегодня стоит памятник Елизавете. Фото: Екатерина ЖУКОВА

СТАРАНИЯМИ КУПЦОВ

Уже в 1750 году на территории нынешнего Ростова организовали международную «Российскую и Константинополь торгующую компанию», а Темерницкий порт стал единственным русским портом на Юге страны.

В городе стали оседать купцы. В большинстве своем это были старообрядцы и евреи. Деньги у них водились, и территория преображалась. Они построили лесопильный, чугунно-литейный и кирпичные заводы. А доходные и торговые дома, построенные ими, до сих пор служат донской столице.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

Например, торговый дом старообрядца купца Максимова. Это первый кирпичный дом, возведенный в Ростове. Он был построен в 1805 году и до сих пор стоит на пересечении переулка Семашко и улицы Станиславского. Когда-то там располагалась лавка Павла Чехова – отца знаменитого драматурга.

Можно сказать, что отчасти благодаря Ростову в стране активно стал развиваться кинематограф. Дело в том, что первый ростовский кинотеатр располагался в доходном доме купцов Яблоковых. Это здание на улице Большорй Садовой, 64. Именно там Александр Ханжонков, один из пионеров русского кинематографа, увидел первую кинокартину и заразился идеей делать кино.

ДОСПОРИЛИСЬ

Конечно же, купцы старались перещеголять друг друга. И это было на руку донской столице. Именно в споре появилось здание нынешнего РГЭУ.

Дело было так. Два нахичеванских купца Чернов и Мелконов-Езеков поспорили, кто построит самый красивый доходный дом. Оба здания решили возвести на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. Не зная того, оба купца доверили стройку одному и тому же специалисту – архитектору Попову. В результате на улице появилось два совершенно одинаковых доходных дома.

Купцы были в шоке и передоверили продолжение работ другим мастерам, спор шел еще 15 лет. Позже одно из зданий было разрушено. Зато другое до сих пор служит городу.

МАСТЕР РЕКЛАМЫ

А один из домов, вообще, привезли в Ростов из Италии. В это трудно поверить, но когда донской купец зерноторговец и конезаводчик Супрунов увидел в Неаполе особняк, облицованный зеленым гранитом и с витыми решетками, он решил обзавестись таким же во что бы то ни стало. Супрунов купил особняк у владельца, разобрал на блоки и переправил на барже в родной город. Здесь он его восстановил и жил в этом особняке с семьей.

Кстати, этот дом сделал купцу огромную рекламу. Горожане гуляли по городскому парку (сейчас парк Горького, - прим. авт.) и часто, выходя к особняку на улицу Пушкинскую, 79, восхищались строением, вспоминали историю его появления в городе, а позже активно раскупали у Супрунова весь его товар. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны дом горел. Его реконструировали, над первым этажом возвели второй, и теперь он имеет совсем другой вид.

Кстати, мельница Супрунова находилась на проспекте Буденновском, 35. Сегодня там можно видеть памятник горожанина. Это и есть фигура Ивана Супрунова.

ГОРОДА-ТО И НЕ БЫЛО

Собственно, статус города Ростов получил только в 1807 году. Именно тогда Александр I подписал соответствующий указ. До этого территория просто называлась крепостью ростовской, а ее жители – ростовцами.

В 1865 году в Ростове появляется водопровод, в 1886 году – телефон и конка, в 1902 году – электрический трамвай. До революции город входил в десятку богатейших в стране.

К сожалению, мировая война и революция не пошли на пользу городу. А по итогам Великой Отечественной войны Ростов был включен в десятку самых разрушенных городов.

ЦЕПОЧКА ПОКОЛЕНИЙ

Но донская столица восстановилась. В 1952 году был открыт Волго-Донской канал, и Ростов стал городом пяти морей. В 1963 году наконец окончилось восстановление разрушенного в войну театра Горького — уникального строения в форме трактора, находящегося под охраной ЮНЕСКО. В 1965 году по уникальной технологии был построен Ворошиловский мост. Блоки пронизывались стальными тросами и скреплялись при помощи клея.

Строились школы, объекты культуры.

В 70-е годы в городе стали строить подземные переходы. Очень хотелось сделать их красивыми, необычными, ведь было ясно: тысячи людей будут ходить по ним ежедневно. Кстати, в 1987 году в Ростове родился первый миллионный житель. Однако оригинальных идей ни у кого не возникало.

А однажды один из специалистов, причастных к строительству переходов, приехал на дачу к своему знакомому, зашел в ванную и на время потерял дар речи. На стене была настоящая картина, но выложена она была плиткой. Оказывается, что панно выполнил совсем не художник, а студент-строитель Юрий Лабинцев, который просто увлекался созданием таких картин из плитки.

В итоге никому не известный молодой человек стал автором работ из мозаики в переходах Ростова. И эти панно теперь являются памятниками федерального значения. Но главное, что нет, наверное, ни одного человека, который, увидев эту мозаику впервые, не задержал бы на ней свой взгляд. Жизненный путь человека, люди труда, Азовские походы Петра I, сцены Великой Отечественной войны – какой только тематики не представлено на панно. Кстати, в XXI веке героев панно решили оживить. Студенты ДГТУ создали тематические анимационные ролики по некоторым из тем, представленных в переходах.

Панно выполнил совсем не художник, а студент-строитель Юрий Лабинцев. Фото: Екатерина ЖУКОВА

Между прочим сейчас Ростов занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству университетов на душу населения. И город продолжает расти, развиваться. Кто знает, на что городские творения прошлых лет вдохновят жителей Ростова в будущем.

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