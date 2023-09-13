Массовая авария произошла на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону

Несколько машин столкнулись на проезжей части. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Днем 13 сентября в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, столкновение машин произошло около 13 часов на проспекте Михаила Нагибина.

Предварительно, 31-летний водитель «ВАЗ 2114», который ехал от Ленина в сторону Ларина, «не учел скоростной режим» и врезался в Toyota Land Cruiser. Иномарку после этого отбросило на Volkswagen Polo, который в свою очередь зацепил автомобиль Mazda.

- Пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники полиции сейчас выясняют причины и обстоятельства дорожного происшествия, - прокомментировали в УГИБДД.

По данным «Яндекс. Карт», на проспекте Михаила Нагибина, по направлению к месту ДТП, собрался затор протяженностью около 1,85 км.

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