Дончанам предлагают уточнить кадастровую стоимость недвижимости до ее утверждения

Последний раз кадастровая оценка объектов недвижимости производилась больше семи лет назад. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Ростовской области предлагают уточнить кадастровую стоимость объектов недвижимости до ее утверждения. На данный момент оценка всех строений и машиномест, учтенных в ЕГРН, завершена. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Мы рекомендуем всем правообладателям объектов недвижимости проверить и уточнить кадастровую стоимость до ее утверждения. Это избавит владельцев в дальнейшем от долгих процедур пересмотра оценки, в том числе в судебном порядке, - отмечает глава минимущества региона Евгений Осыченко.

Последний раз кадастровая оценка объектов недвижимости производилась больше семи лет назад, и сравнивать нынешние значения с предыдущими не стоит. Логично сопоставлять их с рыночными ценами на начало нынешнего года.

Если у дончан будут замечания, они могут их озвучить до 6 октября 2023 года. Задать все вопросы можно по телефонам 8 (863) 200-09-31 и 200-09-38.

С проектом можно познакомиться на официальном сайте ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области».

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