В Ростове-на-Дону не продали 65 процентов новостроек

В донской столице не реализовано почти 1,19 миллиона квадратных метров жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на данный момент стоят непроданными около 65 процентов новостроек. Статистику по мегаполисам с наибольшей долей непроданного жилья на первичном рынке привел канал «РБК-Недвижимость», ссылаясь на исследование bnMAP.pro.

В донской столице не реализовано почти 1,19 миллиона квадратных метров жилья. По оценкам экспертов, его смогут распродать только через 3,3 года.

Всего аналитики озвучили данные по 16 крупным городам России. Как оказалось, довольно велика доля непроданного жилья в Краснодаре. Она составляет 75 процентов. На его реализацию уйдет около 4,5 года. А вот самый низкий показатель в Новгороде. Он составляет 53 процента. На продажу квартир в этом городе необходимо 2,3 года.

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