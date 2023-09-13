Группа «Лесоповал» выступит в Таганроге в честь юбилея Михаила Танича

Выступление группы состоится 15 сентября Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Таганроге в рамках празднования 100-летия со Дня рождения Михаила Танича выступит группа «Лесоповал». Время и место проведения концерта указали в программе городских мероприятий.

Выступление группы состоится на сцене Зеленого театра парка имени Горького 15 сентября. Начало в 18 часов.

В пятницу также проведут онлайн-акцию #Хочувамрассказать, марафон «Поэтический альбом Михаила Танича» и литературно-музыкальный вечер «Словами сердца».

Добавим, отмечать юбилей со Дня рождения знаменитого поэта-песенника в Таганроге будут в течение трех дней: 15, 16 и 17 сентября.

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