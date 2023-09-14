На Ставрополье продавали людей в рабство на фермы за 8 тысяч рублей

71-летний пенсионер эксплуатировал труд троих рабов, одного из которых купил за 8 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два эпизода купли-продажи людей выявили в Ставропольском крае. «Крепостных» обнаружили на ферме у 71-летнего пенсионера. Мужчина потратил за «рабсилу» порядка 28 тысяч рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Ставрополь».

Хозяйство «барина» обслуживали три человека. 43-летний житель одного из сел Ставрополья, а также 27-летняя женщина и 31-летний мужчина из Узбекистана. Все эти люди искали временный заработок, а попали в трудовое рабство.

Мигрантов пенсионер «купил» на черном рынке в прошлом году. Двух приезжих людей без каких-либо документов и плохо говорящих по-русски он приобрел за 20 тысяч рублей, а жителя Ставрополья он купил у «помещика». 43-летнего жителя соседнего села привезли на смотрины еще в 2021 году, и когда покупателя удовлетворили трудовые способности работника, он сошелся с продавцом на цене в восемь тысяч рублей.

Что касается мигрантов, то они отправились в Россию на заработки, чтобы отправлять деньги семье на родину. Им встретились мошенники, которые сулили золотые горы и легальную работу с высокой зарплатой, а сами отобрали у них документы и продали в рабство.

В итоге было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и незаконной миграции. 71-летнего пенсионера арестовали и отправили в следственный изолятор. Остальных участников обвиняют в торговле людьми и организации незаконной миграции.

Проверка Управления ФСБ выявила, что злоумышленники построили бизнес на нелегалах. У них изъяли 15 мобильников и 40 паспортов неустановленных лиц. Несколько лет они искали людей, которые находились в России незаконно и обещали дать им работу, а сами продавали их в рабство. Теперь и продавцы пойдут под суд.

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