Пираты 21 века: на Дону 20 рабов целый год бесплатно пахали на поле

У людей отобрали документы. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Ростовской области 20 человек целый год были в рабстве у банды фермеров. Предприниматели угрожали им оружием, избивали, чтобы заставить трудиться в полях. В прошлом году об этом узнали правоохранители и остановили беспредел. На днях региональная прокуратура передела материалы уголовных дел в суд.

По версии следствия, четыре горе-коммерсанта держали людей в рабстве 12 месяцев. Всего на них бесплатно трудились два десятка бедолаг, которых они запугивали и отбирали паспорта. Без документов идти некуда, поэтому им приходилось работать буквально за корку хлеба. Людей каждый день выгоняли в поля, где они окучивали сельскохозяйственные угодья. Им также приходилось трудиться на заводе по производству полимерных изделий.

Как удалось выяснить правоохранителям, некоторых людей банда похитила, других заманили обманным путем. Дела у горе-бизнесменов шли в гору, пока об их деятельности не узнали в полиции. Силовики нагрянули на предприятие, освободили рабов и возбудили на "пиратов 21 века" сразу два уголовных дела: "Похищение человека" и "Использование рабского труда".

- Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - отметили в региональной прокуратуре.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит реальный тюремный срок. По закону, наказание суровое - до 15 лет строгого режима.

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