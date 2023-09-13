В Ростовской области грузовик врезался в газопровод

В Донецке фура на всей скорости врезалась в газопровод
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области грузовой автомобиль врезался в распределительный газопровод. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла днём 13 сентября в городе Донецке.
По предварительной информации, 40-летний водитель «Ситрака» двигался по улице Коммунистической в районе дома №1. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и на всей скорости врезался в распределительный газопровод низкого давления. Затем фура врезалась в забор и обочину.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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