До 14 октября в Ростовской области продлится осенний месячник чистоты

За неведение порядка возьмутся около 55 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начался осенний месячник чистоты. Наводить особенный порядок в городах и районах региона будут до 14 октября. А завершит все областной субботник. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- В соответствии с распоряжением правительства Ростовской области и решением губернатора Василия Голубева такие мероприятия традиционно проводятся дважды в год – весной и осенью, – прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

В уборке территорий примут участие представители власти, государственных учреждений, а также инициативные дончане. Ожидается, что всего за неведение порядка возьмутся около 55 тысяч человек, тысячи организаций и единиц коммунальной техники.

Будут очищены придорожные территории и лесополосы, обрезаны деревья, вывезен мусор со свалочных очагов. Кроме того, в порядок приведут барьерные и пешеходные ограждения.

Все вопросы, связанные с уборкой, можно адресовать в местную администрацию.

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