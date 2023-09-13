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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 15:35

В Ростовской области мужчину обвиняют в убийстве супруги

В Тацинском районе мужчина во время ссоры убил жену
Лейла МИРИШОВА
Мужчина нанес несколько ударов ножом супруге

Мужчина нанес несколько ударов ножом супруге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчину обвиняют в убийстве супруги. Об этом сообщили в региональном следкоме 13 сентября.

По версии следствия, 8 сентября текущего года супружеская пара находилась дома. Мужчина решил выпить. В какой-то момент он затеял спор с женой. Мужчина приревновал супругу и высказал ей свое недовольство. Затем в порыве ярости он схватил нож и нанес несколько ударов женщине. От полученных травм она скончалась на месте. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать ее смерть.

- В ходе допроса мужчина полностью признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

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