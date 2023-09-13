В Ростове за гибель 80-летней учительницы в ливневке будут судить чиновника

После трагедии к месту гибели учительницы ростовчане несли цветы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове передали в суд материалы уголовного дела в отношении руководителя муниципального предприятия. По версии следствия, его бездействие привело к гибели 80-летней учительницы во время сильного ливня 29 апреля. Об этом уже доложили председателю следкома России Александру Бастрыкину.

На скамье подсудимых предстанет директор муниципального унитарного предприятия «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений». Правоохранители считают, что он халатно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей.

— Обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, не обеспечил проведение ремонта ливневой канализации, расположенной в границах улиц Оганова и Тульской, - говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

В частности, в коллекторе не поставили дождеприемную решетку. Женщину потоком воды смыло в коллектор, где позже она утонула.

После трагедии в отношении чиновника возбудили дело по части 2 статьи 293 УК «Халатность». Директора предприятия отправили под домашний арест. Во время расследования он признал вину в полном объеме.

Отметим, если суд подтвердит вину чиновника, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области арестовали подростка, напавшего на школу в маске и с ножом

В Ростовской области суд арестовал 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на людей в одной из школ Неклиновского района (подробности)