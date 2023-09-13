В Ростовской области арестовали подростка, напавшего на школу в маске и с ножом

После задержания у подростка взяли анализы на алкоголь и наркотики. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области суд арестовал 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на людей в одной из школ Неклиновского района. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

13 сентября, во время закрытого заседания, школьника отправили под арест на два месяца.

— Расследование уголовного дела продолжается, следователями устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, - прокомментировали в следственном комитете.

Напомним, происшествие случилось утром 11 сентября в одном из хуторов Неклиновского района. 15-летний юноша пришел в местную школу в маске. По предварительным данным, на входе вахтер не пустила подростка на занятия, попросив его снять маску. В ответ ученик достал из рюкзака кухонный нож и начал угрожать. На помощь сотруднице пришли учителя и дедушка одной из первоклассниц.

Пенсионер отобрал у подростка нож, но во время борьбы с ним успел получить пять ножевых ранений. Одно из них - проникающее в легкое. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали - его состояние оценивается как средней тяжести. Еще два человек получили порезы и от госпитализации отказались.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 УК России (Покушение на убийство). Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура.

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