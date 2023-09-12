Уже шутит и смеется: близкие рассказали о состоянии мужчины, остановившего школьника с ножом и получившего пять ранений

Василий Эдуардович со своей старшей внучкой, которая за него очень переживает. Фото предоставлено родственниками Василия Зейбель.

В Ростовской области врачи прооперировали 60-летнего мужчину, которого ранил подросток в школе Неклиновского района. 11 сентября Василий Зейбель привел в школу внучку-первоклассницу, заметил агрессивного ученика в маске и попытался его остановить.

ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ РАНЕНИЙ

Сам Василий Эдуардович после происшествия расскажет родственникам, как все было. Дедушка пришел с внучкой до начала уроков. В коридоре обратил внимание на подростка, который ругался с вахтершей.

— Я у него спросил: «Ты как разговариваешь со старшими?». На это школьник ответил, что у него есть нож. Попросил его уйти, а потом заметил оружие и попытался его отобрать. Он порезал мне ладони. Я слегка его оттолкнул, а потом почувствовал удары в спину, — пересказывает слова мужчины его родственница Оксана.

Сначала близким сообщили, что подросток ударил Василия ножом три раза в спину. Позже выяснится, что у пострадавшего пять ножевых ранений, причем одно из них сквозное - нож прошел через легкое.

ГОТОВЯТСЯ НАВЕСТИТЬ

Василий Эдуардович пришел в сознание после операции. 12 сентября его перевели в палату хирургического отделения.

— Состояние дедушки хорошее. Мы ему передали телефон, вещи и водичку. Даже успели с ним созвониться. Дедуля наш пошутил по телефону, посмеялся немножко. Сказал: «Буду жить, не дождетесь». Слава Богу, что у него уже шутки пошли, - говорит Оксана.

Хоть мужчине и становится лучше, ему предстоит долгое восстановление - о выписке говорить пока рано. Специалисты следят за тем, чтобы у пациента не возникли осложнения. Но семья рада хотя бы тому, что уже 13 сентября сможет навестить Василия Эдуардовича.

- Конечно, переживаем за него. Но еще и очень гордимся. Если бы дедушка не остановил этого подростка, неизвестно, что бы он мог еще наделать.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Напомним, что трагедия произошла в одной из школ Неклиновского района утром 11 сентября. 15-летний парень пришел в школу с ножом и ранил троих взрослых: учителя, вахтера и дедушку первоклассницы. Школьника задержали родственники других учеников, после чего передали его сотрудникам полиции.

По факту происшествия следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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