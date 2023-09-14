В Крыму хозяин оставил куницу у двери приюта, где ее растерзали собаки

Куница, оставленная у двери приюта, исчезла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Керчи мужчина, который оставил ручную куницу на привязи у дверей частного приюта, обвинил сотрудников в ее гибели. Бывший владелец в комментариях под постом в телеграм-канале написал что «сигналил и звонил в звонок целый час», но дверь ему так и не открыли, а еще выразил уверенность, что сами работники приюта отпустили животное, чтобы «не возиться с ним». Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Крым».

Скандальная история произошла у ворот частного приюта для безнадзорных животных. Когда его сотрудники были на выезде, к воротам подъехал автомобиль, и вышедший из него мужчина привязал к двери приюта куницу, оставив записку с инструкцией по уходу за животным и кормлению. В записке рассказал, что подобрал куницу малышом и назвал Толей, выкормил малыша с пипетки, а когда он подрос до четырех месяцев, решил отдать в добрые руки.

Вернувшись на место, сотрудники приюта увидели только поводок и записку. Они считают, что зверька могли растерзать собаки, которые находились во дворе. И предположили, что куницу растерзали собаки, находившиеся во дворе.

Мужчина эту версию воспринял как обвинение и требует извинений. А в приюте замечают, что мужчина мог позвонить им по номеру телефона, указанному на вывеске, чтобы избежать гибели или пропажи животного.

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