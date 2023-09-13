В Новочеркасске жители трех районов останутся без воды

Горожанам стоит заранее позаботиться о запасах воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске три района останутся без воды на сутки. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, причиной временных неудобств стал ремонт оборудования. Так, без воды останутся жители Промышленного района с 00:00 19 сентября до 17:00 следующего дня. В Первомайском районе города отключение запланировано с 26 сентября 00:00 по 27 сентября 17:00. Без воды на сутки останутся и жители микрорайона Донской. Так, отключения запланированы с 26 сентября 05:00 до 17:00 27 сентября. Вода в кранах будет появляться по мере заполнения сетей.

Отметим, что горожанам стоит заранее позаботиться о запасах воды.

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