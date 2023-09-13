Власти Ростова нашли подрядчика, который обустроит Аллеи героев на кладбище

Решение об обустройстве могил в едином стиле для участников СВО было принято гордумой летом текущего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону нашли подрядчика, который обустроит Аллеи героев на городском кладбище. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Так, обустройством могил займется компания ООО «Лимерт». Согласно документам, на Ростовском кладбище работы обойдутся в 2,4 млн рублей. Склепы будут располагаться в квартале 28В. На Северном кладбище обустройство могил выйдет дороже – 3,1 млн рублей. От подрядчика требуется изготовить склепы в едином стиле. Они должны быть из армированного бетонного цоколя с черной облицовкой из керамогранита с цветником.

Памятники необходимо изготовить из черных гранитных стел, тумбы и двух цветников. Также могилы могут быть родственные и одиночные.

Напомним, что решение об обустройстве могил в едином стиле для участников СВО было принято гордумой летом текущего года.

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