В Ростове-на-Дону определили, как будут выглядеть захоронения героев СВО

Сейчас воинов СВО хоронят на Северном кладбище и на территории кладбища «Ростовское» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове утвердили единый стиль оформления могил героев специальной операции. Под захоронения выделили четыре квартала на двух городских кладбищах - Северном и «Ростовском». Об этом говорится в постановлении властей.

- Предполагается погребение бойцов, погибших в ходе специальной операции с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, и награжденных орденом Мужества или медалью «За отвагу», - говорится в документе.

Решение о погребении в специальных местах могут принимать супруги, близкие родственники бойцов, а также иные лица, наделенные подобными полномочиями. Нужно письменное заявление.

Также в постановлении описали, как будут выглядеть могилы. Использовать должны армированный бетонный цоколь с облицовкой керамогранитной плитки черного цвета. Установят стелы, тумбы и цветники.

Собираются завозить декоративные деревья и растения. Однако рядом с каждым индивидуальным захоронением высадки будут запрещены.

Продумали также работы по содержанию территорий: от уборки мусора до покраски, покоса травы и обрезки зеленых насаждений.

Напомним, введение единого стиля оформления ранее обсудили на заседании городской думы. Этот вопрос подняли после обращения родственников погибших военных.

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