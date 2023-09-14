Опухоль размером с большой арбуз удалили хирурги из живота пациента в Сочи

Врачам удалось полностью извлечь 6-кг опухоль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опухоль весом шесть килограммов удалили пациенту хирурги второго онкодиспансера в Сочи. Образование занимало почти все забрюшинное пространство. Перед высокотехнологичной операцией врачам пришлось провести 3D-моделирование, а потом проследить весь путь медицинских приборов видеоэндоскопом. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

Операция прошла успешно с минимальной кровопотерей, рассказали медики. Опухоль массой свыше шести килограммов удалось удалить полностью. На сегодня жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

Добавим, что ранее в Краснодаре хирурги удалили пациентке опухоль с помощью голограммы. Такая визуализация помогла повысить точность вмешательства хирургов — избежать травмирования других важных структур организма. Это было важно, поскольку кисты, появившиеся в печени пациентки, находились близко от правой почки, нижней полой вены и двенадцатиперстной кишки.

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