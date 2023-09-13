Губернатор Ростовской области вручил фельдшеру «неотложки» медаль

Медик по пути на вызов оказала помощь пострадавшим в ДТП Фото: Оксана ЗУЙКО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил фельдшера кабинета неотложной помощи городской поликлиники №1 Екатерину Сахарову. Об этом сообщили в Минздраве Ростовской области.

В марте 2023 года в донской столице случилась серьезная авария на проспекте Шолохова. В тот момент мимо проезжала «неотложка». Фельдшер попросила водителя остановиться. Она осмотрела пострадавших и начала оказывать первую медпомощь до прибытия «скорой». Когда прибыли другие медики, Екатерина осталась, чтобы помочь им. Фельдшер была на месте ДТП до тех пор, пока всех пострадавших не определили в автомобиль «скорой».

Женщина удостоена медали Луки Крымского.

- За время работы с 2017 года в поликлинике Екатерина Сахарова зарекомендовала себя грамотным, квалифицированным специалистом, с высоким чувством ответственности, - отметил Василий Голубев.

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