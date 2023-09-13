Губернатор Ростовской области вручил почетным гражданам награды

Губернатор вручил почетные награды ростовчанам. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области губернатор наградил почетных граждан в честь 86-летия региона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Василий Голубев особое внимание уделил Герою России Алексею Афанасьеву. Губернатор вручил ростовчанину и участнику СВО орден атамана Платова.

- За ратный труд, твердое следование платовскому девизу «Честь дороже жизни», — обратился к почетным гражданам губернатор Ростовской области.

Также глава области отметил огромный вклад региона в развитие экономики России. Так, донские аграрии в этом году собрали рекордный урожай зерна. По темпам экономического роста Ростовская область занимает одну из ведущих позиций на юге страны.

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