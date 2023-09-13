Жители аварийных домов в Ростове получат новые квартиры

До конца 2023 года жители аварийных домов Ростова получат квартиры в новостройках. Фото: правительство Ростовской области

Жители аварийных домов в Ростове до конца 2023 года расселят в квартиры новостроек. Об этом сообщили на сайте правительства региона 13 сентября.

По данным администрации донской столицы, более 1,7 тыс. квартир в ЖК «Левенцовский», «Вересаево» и на улице Таганрогской передадут горожанам из аварийного жилья.

- «Масштабник» (прим. - масштабный инвестиционный проект) должен быть полезен людям, а не просто быть способом для инвестора получить земельный участок. В результате масштабных инвестпроектов жители аварийных домов должны получать новые квартиры, - заявил губернатор Ростовской области.

Он поручил внести необходимые поправки в действующее областное законодательство на эту тему.

Аналогичный подход, по мнению главы региона, необходим и в других муниципалитетах.

В целом до конца текущего года на Дону планируют завершить программу по переселению более восьми тысяч человек, проживающих на 149,8 тыс. кв.м. аварийного фонда. Речь идет о тех домах, которые признали до 2017 года опасными для жизни людей. На это направлено более 5,7 млрд рублей в период с 2019 по 2023 годы.

В следующем году начнут переселять жильцов домов, признанных аварийными с 2017-го. По данным регионального минстроя, речь идет почти о 700 домах в 26 муниципалитетах. В них проживают порядка 13 тысяч человек. На переселение потребуется 14,9 млрд рублей.

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