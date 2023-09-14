В Аксайском районе сгорел частный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось 13 сентября в станице Гушевской Аксайского района.

По предварительной информации, дом начал полыхать около 19 часов вечера. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило около 28 квадратных метров жилья. Прибывшие на место спасатели потушили горящее здание за полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали семь спасателей и две спецмашины. Причина пожара устанавливается.

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