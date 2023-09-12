На 14-й Линии в Ростове потушили пожар, в котором погибла женщина

На месте было задействовано 22 человека и 10 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 12 сентября на 14-й Линии в Ростове-на-Дону потушили пожар в частном доме. Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Пожар ликвидировали в 14:49, - сообщили в журналистам.

Напомним, дом горел на 14-й Линии, 24. Вызов в МЧС поступил в 13:19. В 13:41 распространение огня остановили, после этого велась проливка территории. На месте происшествия было задействовано 22 человека и 10 единиц техники.

Известно, что при пожаре погибла женщина, ее личность сейчас устанавливается. Пострадал мужчина.

Напомним, сегодня же на 15-й Линии в Ростове-на-Дону выгорели два дома. В этом случае о погибших или пострадавших не сообщали.

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