В Ростове 14 сентября вновь будет облачно и тепло

Ростовчан ждет теплая погода в конце рабочей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону синоптики обещают облачную и теплую погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 14 сентября, в Ростове утром ожидается облачная погода, а столбики термометров покажут +16 градусов. В дневное время в городе ожидается солнечная погода, а температура воздуха составит +23 градуса. Вечером в Ростове похолодает до +15 градусов. Ветер в этот день ожидается слабый – до пяти метров в секунду.

Отметим, что в пятницу, 15 сентября, погода в городе ожидается аналогичной. Днём воздух прогреется до +23, а к вечеру станет прохладнее до +17.

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