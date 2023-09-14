Ростов-на-Дону на один день станет старым купеческим городом

Ростов на один день станет старым купеческим городом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону на один день станет купеческим городом. Об этом сообщили в администрации города.

В субботу, 16 сентября, пройдет второй международный фестиваль «В городском саду». Мероприятие состоится в центре Ростова. Гостей и жителей города участники будут ждать с 11 часов. В это время будут работать площадки «Ростов купеческий», «Кузница мастеров», «Гончарное ремесло», «Ростовский базар» и другие. Мероприятие завершится в восемь часов вечера. Также в честь 274-летия города проведут концерты «Ростов – город, Ростов – Дон».

Жителей будут ждать красочные мероприятия на проспекте Буденновском, 23 – это Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова. Концерты также пройдут по адресам: городской культурно-досуговый центр им. М. Горького - ул. Б. Садовая, 45, Ростовский государственный экономический университет - ул. Б. Садовая, 69, Южный федеральный университет - ул. Б. Садовая, 105/42, Покровский сквер - ул. Б. Садовая, 113б, парк культуры и отдыха 1 Мая - ул. Б. Садовая, 127, Ростовская государственная филармония - ул. Б. Садовая, 170 и детский парк им. В. Черевичкина - пл. Театральная, 6.

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