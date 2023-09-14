В Ростовской области специалисты нашли поражение посевов подсолнечника сухой гнилью

В Ростовской области сухая гниль может уничтожить до 20% посевов подсолнечника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области зафиксировали поражение посевов подсолнечника сухой гнилью. Об этом сообщили в региональном управлении «Россельхозцентра».

Согласно опубликованной информации, сухую гниль нашли в процессе обследования посевов подсолнечника. Специалисты обнаружили, что в несколько раз увеличилось число щуплых семян. На вкус они стали горькими, а их цвет изменился. Заболевание может уничтожить до 20% урожая.

Владельцам полей стоит следить за возможным развитием болезни, а также принять необходимые меры до уборки урожая.

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