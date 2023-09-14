Футболисты СКА Ростов-на-Дону обыграли ФК «Дружба» по серии пенальти

Футболисты из Ростова-на-Дону сыграли с майкопской «Дружбой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболисты СКА Ростов-на-Дону по серии пенальти обыграли на выезде ФК «Дружба». Матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоялся вчера, 13 сентября, в Майкопе.

Спортивная баталия началась в 17 часов по московскому времени. В основной период на 30-й минуты в составе ростовчан голом отличился полузащитник Никита Каштан. На 83-й минуте счет сравнял нападающий соперников Аскер Делок.

Потом в ходе послематчевых пенальти ростовчане забили на один мяч больше хозяев поля и оказались победителями встречи. Итоговый счет - 1:1 (пен. 4:3).

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