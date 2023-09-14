В Ростове компания мужчин заснула на улице Содружества

Ростовчан удивила группа мужчин, заснувших посреди улицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону группа мужчин заснули посреди улицы. Инцидент случился вечером 13 сентября на улице Содружества в Советском районе города. Прохожие опубликовали «спящих красавиц» в местных группах в социальной сети.

На кадрах видно, как трое мужчин, свернувшись калачиком рядом друг с другом, тихо спят. Многих ростовчан такая картина повеселила.

Человеческая бомженожка», «Улица ведь Содружества. Уснули в содружестве», «Видимо, хотят, чтоб лето не кончалось, – написали горожане.

Однако, у некоторых кадры вызвали негативные эмоции и осуждения.

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