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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:46

В Ростове компания мужчин заснула на улице Содружества

Ростовчан удивила группа мужчин, заснувших посреди улицы
Лейла МИРИШОВА
Ростовчан удивила группа мужчин, заснувших посреди улицы

Ростовчан удивила группа мужчин, заснувших посреди улицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону группа мужчин заснули посреди улицы. Инцидент случился вечером 13 сентября на улице Содружества в Советском районе города. Прохожие опубликовали «спящих красавиц» в местных группах в социальной сети.

На кадрах видно, как трое мужчин, свернувшись калачиком рядом друг с другом, тихо спят. Многих ростовчан такая картина повеселила.

Человеческая бомженожка», «Улица ведь Содружества. Уснули в содружестве», «Видимо, хотят, чтоб лето не кончалось, – написали горожане.

Однако, у некоторых кадры вызвали негативные эмоции и осуждения.

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