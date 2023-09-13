Когда встреча с дикими кабанами может быть опасной для человека, сообщил ростовский зоолог

Кабаны живут на всей территории Ростовской области, где есть лес и тростник. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тема появления диких кабанов на улицах Ростова-на-Дону в последние дни стала топовой в соцсетях города. Животных видели в Кировском, Пролетарском, Первомайском районах донской столицы.

Зоолог объяснил, что, хотя эти дикие животные действительно живут в окрестностях Ростова, скорее всего, те, что попали в донскую столицу в этот раз, сбежали откуда-то из частного зоопарка.

Сейчас в Ростове ведется отлов хрюкающих гостей. Но что делать, если с ними все-таки придется встретиться на детской площадке или в роще? Об этом мы спросили у доцента кафедры зоологии академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексея Тихонова.

"НЕ СТОИТ РАЗМАХИВАТЬ РУКАМИ И КРИЧАТЬ"

- Кабаны живут на всей территории Ростовской области, где есть лес и тростник, поэтому в окрестностях донской столицы их тоже хватает. Особенно их много в Александровском лесу. Можно их встретить и в Щепкинском. Случается, они пересекаются и с людьми.

Если такая встреча произошла, то человеку нужно выбрать правильную тактику поведения. Не стоит размахивать руками, кричать, топать ногами или хвататься за палки или бросаться камнями. Правильно будет просто пропустить животное, тихо отойдя в сторону.

Конечно, крики и любые угрожающие действия, скорее всего, напугают кабанов. Однако, если животное посчитает, что оно находится в безвыходной ситуации, то может и напасть. И вот тогда последствия могут быть самыми плачевными.

Особенно осторожными нужно быть при встрече с самкой с поросятами. Как и любое млекопитающее, она может кинуться защищать потомство, а это действительно страшно.

"ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ НА НИХ ВЕЛАСЬ ОХОТА"

- В дикой природе кабаны питаются большей частью растительной пищей, но могут не побрезговать и падалью. Их вполне устраивают и насекомые. Вообще же, они большие любители рыться в земле в поисках луковиц. Поэтому территорию, где водятся собратья домашних хрюшек, легко определить по обилию взрытой почвы.

Сколько сегодня кабанов живет в окрестностях Ростова, сказать сложно. С одной стороны, достаточно, чтобы на них велась охота. С другой, за последние десятки лет их количество довольно-таки поубавилось. Вызвано это вспышками африканской чумы свиней.

Когда эта болезнь появляется на каких-то территориях, то дикие кабаны так же, как и домашние свиньи, уничтожаются, потому что они могут разносить вирус.

При этом случаев нападения кабана на человека в Ростовской области зоолог припомнить не смог.

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