Власти Ростова планируют отказаться от сноса аварийных домов в историческом центре

Аварийные здания намерены продавать в реконструкцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове часть аварийных зданий планируют сохранить как памятники культурного наследия и градоформирующие объекты. Об этом на заседании в правительстве региона губернатору Василию Голубеву рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Это непростой вопрос. Только за 2021 и 2022 годы демонтировали 37 аварийных домов. Однако массовый снос породил критику. После этого, по поручению главы региона, начала работу специальная комиссия, которая изучила каждое строение, - рассказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова отметил, что специалисты четко разграничили здания, которые «нужно реконструировать или обновить так, чтобы они сохранили прежний облик». Некоторые здания при этом было разрешено ликвидировать, на сегодняшний день подготовили пять документов на снос.

- Есть другая тонкость: сейчас нет объектов, которые можно сносить по 3-4-5 разом. Обычно речь идет об одном доме, рядом с которым находятся старые постройки. В таких условиях восстановить снесенное здание невозможно даже в прежних границах в связи с нормами градопроектирования. Мы должны отступить слева и справа. В итоге между домами появляются небольшие строения, а это очень некрасиво, как на расческе местами повыдергивать зубчики, - объяснил Алексей Логвиненко.

Власти теперь надеются на реконструкцию, которая должна сохранить исторический облик донской столицы. Объекты планируют продавать, но с жесткими условиями по обновлению построек - применять разрешат только определенные краски, штукатурку и другие материалы.

- Мы сегодня научились как аварийные дома не сносить, а продавать в реконструкцию. Думаю, в ноябре уже первый дом выставим. Также расселены 14 домов, их тоже можно будет продавать поэтапно. Проект прошел согласование в прокуратуре, его утвердила гордума, - прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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