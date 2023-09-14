С 1 октября в Ростовской области изменятся штрафы за неявку в военкомат

Депутаты внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 октября 2023 года в Ростовской области, как и по всей России, должен вступить в силу закон, повышающий штрафы за неявку в военкомат. Соответствующую информацию указали на сайте Госдумы.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесли во втором и третьем чтениях.

Так, за неявку без уважительной причины по повестке штраф может составить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Сейчас - от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Штрафы от 1 тысячи до 5 тысяч рублей предусмотрены за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства.

За уклонение от медобследования штрафы утвердили в размере 15-25 тысяч рублей. Кроме того, за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета могут наказать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

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