В Ростовской области начался военно-полевой сбор донских казаков

«Полевую академию солдата» за три дня пройдут более 450 казаков. Фото: сайт Всевеликого войска Донского

В Ростовской области стартовал военно-полевой сбор казаков Всевеликого войска Донского. Рапорт о готовности к масштабной тренировке на полигоне Кадамовский принял заместитель губернатора, атаман Сергей Бодряков.

«Полевую академию солдата» за три дня пройдут более 450 казаков. Такой сбор проводится впервые за несколько лет. К проведению занятий привлекли инструкторов, имеющих боевой опыт.

Около 150 человек в первый день сборов уже отработали навыки оказания первой помощи на поле боя, ведения огня из автомата в условиях городской застройки, применения средств радиационной, химической и биологической защиты.

Тренировались казаки Ростовского, Новочеркасского, Таганрогского и Черкасского округов, представители казачьих сотен ЮФУ, ЮРГПУ (НПИ) имени Платова, Таможенной академии и Донского государственного политехнического университета.

В дальнейшем в военно-полевом сборе задействуют казаков из других округов и учебных заведений Войска Донского, расположенных на территории Ростовской области.

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