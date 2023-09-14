В центре Ростова в День города изменят схему движения автобусов и троллейбусов

Схему движения общественного транспорта изменят в субботу Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 сентября в связи с Днем города в Ростове-на-Дону изменят работу общественного транспорта. Об этом говорится на сайте мэрии.

По данным властей, схема движения будет отличаться от привычной из-за перекрытия Большой Садовой на участке от Буденновского до Семашко.

С полуночи до 21 часа субботы нововведения коснутся следующих направлений:

- по маршруту № 39 пассажиров должны везти от Центрального рынка в сторону Левого берега по Московской;

- по маршруту № 33 транспорт будет сворачивать по Буденновскому на Московскую, а потом на Ворошиловский:

- маршруты № 3, 3 А, 7, 67, 70, 80 и 88 должны двигаться по Большой Садовой, сворачивать на Буденновский к Московской и потом сновать выезжать на Большую Садовую через Ворошиловский.

Троллейбусы № 1, 2, 22 пустят от Главного автовокзала по улице Красноармейской в сторону площади Энергетиков.

Напомним, в 2023 году донская столица отметит 274-ю годовщину со дня своего основания. Ранее была опубликована программа праздничных мероприятий, которые подготовили для жителей и гостей города.

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