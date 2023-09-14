В районе старого аэропорта Ростова-на-Дону возведут храм на 960 человек

Строительство храма будут вести на территории микрорайона «Новый Ростов» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Храм Успения Пресвятой Богородицы высотой почти в 20 этажей (59,3 метра) возведут на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом говорится на сайте правительства региона.

- Епархия разрабатывает концепцию. По форме церковь будет представлять собой барабан с куполом и окнами, врезанными в кровлю на хорах. Площадь застройки - 1000 кв. метров, общая высота - 59,3 метра, вместимость - 960 человек, - указали власти.

К слову, первый Храм Успения Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону был заложен еще в июне 1880 года. Он находился на углу улицы Сенной (сейчас Максима Горького) и Соборного переулка. После революции его закрыли, а в 1930 году снесли.

Напомним, храм в старом аэропорту донской столицы появится вместе с жилой застройкой и социальными объектами. Будущий микрорайон назвали «Новый Ростов», его создадут в рамках проекта комплексного развития территорий.

Специалисты уже приступили к I этапу работ: строят семь многоквартирных домов общей площадью в 114 190,2 кв. метра, два детсада, школу и многоуровневую парковку.

Всего же под масштабное обновление отдали 367,86 га. На этой площади будут проживать около 47 тысяч человек, жилищный фонд составит 1,5 млн кв. метров. Завершить все задачи на объекте планируют до 2040 года.

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