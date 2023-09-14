В Ростовской области прогнозируют ливни, объявлено штормовое предупреждение

Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями и рекламными щитами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Местами по Ростовской области до конца суток 15 сентября и утром 16 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду.

Во время стихии нельзя находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми легкими конструкциями, которые могут сломаться под порывами ветра.

Также крайне опасно подходить к оборванным проводам. В домах при перепаде электричества следует отключать все приборы.

Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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