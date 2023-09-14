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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:45

В Ростове составлено 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли

Речь идет и о продаже с земли
Екатерина ЖУКОВА
1086 протоколов составлено из-за незаконно размещенных НТО.

1086 протоколов составлено из-за незаконно размещенных НТО.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону составлено 2293 протокола об административных правонарушениях, связанных с несанкционированной торговлей. Об этом сообщается на сайте администрации донской столицы.

- Выявление и пресечение фактов несанкционированной торговли на территории донской столицы – это меры управления торговли и бытового обслуживания города к лицам, торгующим с земли и в нестационарных торговых объектах в неустановленных для этих целей местах на муниципальной земле, – прокомментировали в администрации.

С начала года от размещенных незаконно нестационарных торговых объектов в Ростове освободили 233 муниципальных участка.

Что касается протоколов об административных правонарушениях, то 1086 из них составили из-за незаконно размещенных НТО, из-за торгующих с земли – 1207.

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