В Ростове составлено 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли

1086 протоколов составлено из-за незаконно размещенных НТО.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове-на-Дону составлено 2293 протокола об административных правонарушениях, связанных с несанкционированной торговлей. Об этом сообщается на сайте администрации донской столицы.
- Выявление и пресечение фактов несанкционированной торговли на территории донской столицы – это меры управления торговли и бытового обслуживания города к лицам, торгующим с земли и в нестационарных торговых объектах в неустановленных для этих целей местах на муниципальной земле, – прокомментировали в администрации.
С начала года от размещенных незаконно нестационарных торговых объектов в Ростове освободили 233 муниципальных участка.
Что касается протоколов об административных правонарушениях, то 1086 из них составили из-за незаконно размещенных НТО, из-за торгующих с земли – 1207.
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