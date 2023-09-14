В Ростове между Театральным, Крепостным и Текучева возведут жилые высотки

Вместе с домами застройщик должен возвести детсад и школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону власти утвердили проект планировки и межевания участка в центре города площадью около 13 га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

- Решение принято с учетом заключения департамента архитектуры, протокола и результатов общественных обсуждений от 30 июня 2023 года. Категория земель, к которой относятся новые участки, - земли населенных пунктов, - говорится в постановлении.

Судя по документу, застройщик распланировал территорию в границах Театрального проспекта - Текучева - Крепостного и полосы отвода железной дороги. Межевание было выполнено в границах Театрального проспекта - участков в створе Текучева - Крепостного и полосы отвода ж/д путей.

Всего речь идет о территории в 13,28 га. На ней должны возвести четыре новых многоквартирных дома высотой до 25 этажей, социальные объекты и парковки.

После завершения строительства численность местных жителей с учетом уже существующих должна составить 4686 человек. Расчетная плотность населения - 214 человек на гектар, при средней нормативной плотности - 255 человек на гектар.

Максимальная площадь квартир - 187 150,80 кв. метров. Планируется возведение единого образовательного комплекса: детсада на 220 мест и школы не менее чем на 500 мест.

Также должны открыться амбулаторно-поликлиническое учреждение, филиал банка, магазины и точки общепита. Под зеленые насаждения отвели 4,27 га, в границах жилой части квартала - 2,54 га.

Добавим, застраивать участок должна компания «Специализированный застройщик КП № 5». Известно, что новый жилой комплекс назвали «Культура». На сайте проекта указано, что всего в должны возвести 11 жилых домов высотой от 19 до 25 этажей.

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