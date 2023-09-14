На Дону увеличится число подростков, которые пройдут антинаркотическое тестирование

В этом году было обследовано 1354 учащихся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до 10 тысяч увеличится число подростков, которые пройдут антинаркотическое тестирование. Хотя еще в этом году обследовали 1354 учащихся. Это вызвано увеличением количества детей, попавших в зону риска. Об этом свидетельствуют данные тестирования, которое провели среди 96 процентов обучающихся, сообщается на сайте правительства региона.

- Профилактика наркомании в подростково-молодежной среде – ключевое направление антинаркотической деятельности. Надо максимально привлекать детей и подростков, и в первую очередь, тех, которые входят в группу риска, к занятиям в кружках и секциях различной направленности, вовлекать в общественно полезную деятельность, – рассказал губернатор Василий Голубев.

Не менее важно выявлять среди подростков и молодежи тех, кто уже употребляет наркотики. И здесь должна вестись индивидуальная работа.

Известно, что минздраву региона губернатор поручил подготовить информацию о структуре государственного реабилитационного центра для несовершеннолетних с наркотической зависимостью.

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