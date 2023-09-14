Герою специальной операции из Таганрога вручили орден Атамана Платова

Награждение состоялось на собрании в честь 86-летия региона. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Орден Атамана Платова герою специальной операции из Таганрога Алексею Афанасьеву. Награждение состоялось на собрании в честь 86-летия региона.

- Нашему земляку - Герою России Алексею Афанасьеву - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, вручили Орден Атамана Платова, - написал в Telegram глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

Ранее Василий Голубев рассказал, что Алексей Афанасьев был удостоен звания Героя России за спасение жизней боевых товарищей.

- От имени всех жителей области я благодарю Алексея Алексеевича, всех его боевых товарищей, которые отстаивают интересы страны на полях сражений в ходе спецоперации, за ратный труд и твердое следование платовскому девизу «Честь дороже жизни», - сказал глава региона.

Напомним, годовщину со дня основания Ростовской области отметили вчера, 13 сентября. В этот же день в 1937 года регион вышел из состава Азово-Черноморский края.

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