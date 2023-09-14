В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку

Жители Новочеркасска с помощью прокуратуры добились уборки мусорного очага Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске после вмешательства правоохранительных органов ликвидировали свалку. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в переулке Пионерском находилась свалка с коммунальными отходами. Однако городской департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства вопросом ликвидации мусорного очага не занимался.

- Прокуратурой внесено представление. Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности, – сказано в сообщении.

Правоохранители завели административное дело по статье «Нарушение правил благоустройства города». После чего, свалку убрали.

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