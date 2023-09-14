В Сальске вызвали наряд полиции из-за курившей женщины

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сальске начальник поезда заявил полицейским о том, что одна из пассажирок курила сигарету. В результате на место прибыл наряд полиции, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Ею оказалась 49-летняя иногородняя женщина. Она была отправлена в дежурную часть.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол. Ее обвинили в курении в общественном месте. Теперь женщине может грозить штраф до полутора тысяч рублей.

Напомним, в акватории Цимлянского водохранилища, полицейские на транспорте задержали безработного, который сделал незаконный улов на 60 тысяч рублей. Нарушитель поймал 159 штук плотвы и судака.

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