Жителя Ростовской области обвиняют в покушении на убийство знакомой

Подозреваемого задержали правоохранители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Милютинском районе мужчину обвиняют в покушении на убийство знакомой. Об этом сообщили в следкоме Ростовской области.

По версии следствия, 8 сентября этого года мужчина был в гостях у подруги. В какой-то момент между друзьями возник конфликт. Разъяренный мужчина начал избивать женщину. Он несколько раз ударил ее кулаками и ногами по голове и телу. Посчитав, что знакомая скончалась, он сбежал. Однако его задержала полиция. Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где врачам удалось спасти ей жизнь.

В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

- По ходатайству следователя, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

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