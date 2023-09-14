Бывший вице-президент ФК «Ростов» не верит в отъезд Валерия Карпина

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин Фото: Артем КИЛЬКИН

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин не собирается уезжать из России, несмотря на эмоциональное высказывание в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!». Об этом порталу matchtv.ru заявил бывший вице-президент донского клуба Александр Шикунов.

- Любой человек может выбирать, где ему жить. Тем более, у него есть семья. То, что Карпин будет работать дальше, не сомневаюсь, никуда он не уедет. Ему нравится работа в «Ростове» и сборной России. Никакого скандала в его словах нет. Валера на эмоциях может сказать разное, - прокомментировал Александр Шикунов.

Напомним, ранее во время интервью Валерий Карпин подчеркнул, что не собирается уходить из «Ростова», но, если работа в клубе и национальной команде по какой-то причине завершится, он может уехать к семье, которая находится в Эстонии.

Напомним, Валерий Карпин возглавил ФК «Ростов» в конце 2017 года. В июле 2021 года специалиста назначили главным тренером сборной России. После этого он временно ушел из донского клуба, но в марте 2022 года стал совмещать две должности.

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