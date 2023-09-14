Сайты-двойники «Госуслуг» юрист назвал самыми популярными для обмана ростовчан

Сайты-клоны могут выкачать деньги доверчивых дончан. Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники создают сайты-двойники портала «Госуслуг» для обмана жителей России и Ростовской области. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Как предупредил специалист, платформы визуально практически не отличаются от оригинального сервиса.

- Аферисты отправляют ссылки на подделку, и доверчивые люди переходят по ссылке, вводя свой логин и пароль, а потом еще и код или пароль, которые приходят в СМС-сообщении якобы для решения проблемы с учетной записью. И люди верят в этот обман, - говорит юрист.

По словам специалиста, также мошенники рассылают потенциальным жертвам письма с требованием пройти верификацию учетной записи электронной почты. От человека требуют отправить личные данные: имя и фамилию, логин и пароль в ответном сообщении. Если же он отказывается — угрожают уничтожить аккаунт в течение двух суток.

- Если взломали ваш профиль на «Госуслугах», то мошенники даже могут оформить кредит или получить за вас налоговый вычет. Они скачивают справки 2-НДФЛ, получают сведения о доходах и месте, где человек работает. Получив все эти данные, выдают себя за гражданина и получают на его имя кредит или заем.

Еще одна схема мошенников, добавил собеседник, это хищение налогового вычета. Злоумышленники взламывают его профиль на «Госуслугах», подают от его имени заявление, но указывают реквизиты нужных им счетов.

- Следите за уведомлениями на сайте ФНС. Проверьте, не выдавались ли кредиты по справкам 2-НДФЛ. Не вводите свои данные на подозрительных сайтах, никому не сообщайте личные сведения по телефону. Если звонят якобы из службы поддержки, то перезвоните сами. А сообщения от «Госуслуг» можно перепроверить, если зайти в личный кабинет онлайн.

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